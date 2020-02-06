Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...

WAT?! -- владельцам "подпольных" НПЗ делается вполне здравое предложение "выйти из сумрака" (вместо тупо закрытия бизнеса -- как при папэрэдныках) -- и это называют "маразмом"? -- я чего-то не понимаю в этой жизни, похоже...
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:20
WAT?! -- владельцам "подпольных" НПЗ делается вполне здравое предложение "выйти из сумрака" (вместо тупо закрытия бизнеса -- как при папэрэдныках) -- и это называют "маразмом"? -- я чего-то не понимаю в этой жизни, похоже...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:24
Для начала советую УК почитать...
Объсняю совсем "на пальцах": есть бабка-перекупщица, торгующая на базаре "мимо кассы". Ей говорят: все бабка, халява закончилась -- ставь кассовый аппарат.
А некий gorykiy кричит: "да как так-то: закрыть бабку на 10 лет".
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