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Зеленський пропонує узаконити
нелегальні заводи з...

Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:20

  RomanTik написав:_hunter, ну если наличием образования вы называете поддержку всех маразмов нашей власти, то ВОТ ЭТО и есть "за гранью".

WAT?! -- владельцам "подпольных" НПЗ делается вполне здравое предложение "выйти из сумрака" (вместо тупо закрытия бизнеса -- как при папэрэдныках) -- и это называют "маразмом"? -- я чего-то не понимаю в этой жизни, похоже...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:24

  gorykiy написав:Может чего то не понимаю. Есть не легальное производство. Это же вроде как не законно. Об этом известно соответствующим гос органам, включая недопрезидента. И он говорит а давайте их легализируем? Это как. А как же уголовная ответственность. Штрафы. И это говорит глава страны? Слов просто нет

Для начала советую УК почитать...

Объсняю совсем "на пальцах": есть бабка-перекупщица, торгующая на базаре "мимо кассы". Ей говорят: все бабка, халява закончилась -- ставь кассовый аппарат.
А некий gorykiy кричит: "да как так-то: закрыть бабку на 10 лет".
_hunter
 
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