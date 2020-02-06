Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...

Додано: Суб 08 лют, 2020 01:50

_hunter написав: gorykiy написав: Может чего то не понимаю. Есть не легальное производство. Это же вроде как не законно. Об этом известно соответствующим гос органам, включая недопрезидента. И он говорит а давайте их легализируем? Это как. А как же уголовная ответственность. Штрафы. И это говорит глава страны? Слов просто нет Может чего то не понимаю. Есть не легальное производство. Это же вроде как не законно. Об этом известно соответствующим гос органам, включая недопрезидента. И он говорит а давайте их легализируем? Это как.Штрафы. И это говорит глава страны? Слов просто нет

Для начала советую УК почитать...



Объсняю совсем "на пальцах": есть бабка-перекупщица, торгующая на базаре "мимо кассы". Ей говорят: все бабка, халява закончилась -- ставь кассовый аппарат.

А некий gorykiy кричит: "да как так-то: закрыть бабку на 10 лет". Для начала советую УК почитать...Объсняю совсем "на пальцах": есть бабка-перекупщица, торгующая на базаре "мимо кассы". Ей говорят: все бабка, халява закончилась -- ставь кассовый аппарат.А некийкричит: "да как так-то: закрыть бабку на 10 лет".

А потом рядом торгующий дедушка подумает - "зачем мне торговать в кассу? буду мимо, а если и поймают, то просто скажут что халява закончилась и заставят поставить кассовый аппарат." Как вам такие "пальцы"? да что далеко ходить - тут вон тоже в статье ниже пишут что закрыли 800 нелегальных заправок. Так почему нелегальным производителям топлива можно легализироваться, а заправки сразу закрыли? Одни ровнее других?зы. Вы случаем не клон Ярга? а то тут был такой персонаж на форуме. Он тоже, как таксист, разбирался во всех отраслях и приводил аналогии которые не натягивались на глобус. Но что-то куда-то пропал.