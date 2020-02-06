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Зеленський пропонує узаконити
нелегальні заводи з...

Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:20

  RomanTik написав:_hunter, ну если наличием образования вы называете поддержку всех маразмов нашей власти, то ВОТ ЭТО и есть "за гранью".

WAT?! -- владельцам "подпольных" НПЗ делается вполне здравое предложение "выйти из сумрака" (вместо тупо закрытия бизнеса -- как при папэрэдныках) -- и это называют "маразмом"? -- я чего-то не понимаю в этой жизни, похоже...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:24

  gorykiy написав:Может чего то не понимаю. Есть не легальное производство. Это же вроде как не законно. Об этом известно соответствующим гос органам, включая недопрезидента. И он говорит а давайте их легализируем? Это как. А как же уголовная ответственность. Штрафы. И это говорит глава страны? Слов просто нет

Для начала советую УК почитать...

Объсняю совсем "на пальцах": есть бабка-перекупщица, торгующая на базаре "мимо кассы". Ей говорят: все бабка, халява закончилась -- ставь кассовый аппарат.
А некий gorykiy кричит: "да как так-то: закрыть бабку на 10 лет".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:04

Отличная идея. Но значительно выгоднее узаконить проституцию и сразу отправить зарабатывать ею верховную Раду, кабмин и президента.
motronic
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 01:50

  _hunter написав:
  gorykiy написав:Может чего то не понимаю. Есть не легальное производство. Это же вроде как не законно. Об этом известно соответствующим гос органам, включая недопрезидента. И он говорит а давайте их легализируем? Это как. А как же уголовная ответственность. Штрафы. И это говорит глава страны? Слов просто нет

Для начала советую УК почитать...

Объсняю совсем "на пальцах": есть бабка-перекупщица, торгующая на базаре "мимо кассы". Ей говорят: все бабка, халява закончилась -- ставь кассовый аппарат.
А некий gorykiy кричит: "да как так-то: закрыть бабку на 10 лет".

А потом рядом торгующий дедушка подумает - "зачем мне торговать в кассу? буду мимо, а если и поймают, то просто скажут что халява закончилась и заставят поставить кассовый аппарат." Как вам такие "пальцы"? да что далеко ходить - тут вон тоже в статье ниже пишут что закрыли 800 нелегальных заправок. Так почему нелегальным производителям топлива можно легализироваться, а заправки сразу закрыли? Одни ровнее других?
зы. Вы случаем не клон Ярга? а то тут был такой персонаж на форуме. Он тоже, как таксист, разбирался во всех отраслях и приводил аналогии которые не натягивались на глобус. Но что-то куда-то пропал.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:28

  RomanTik написав:
  _hunter написав:
  gorykiy написав:Может чего то не понимаю. Есть не легальное производство. Это же вроде как не законно. Об этом известно соответствующим гос органам, включая недопрезидента. И он говорит а давайте их легализируем? Это как. А как же уголовная ответственность. Штрафы. И это говорит глава страны? Слов просто нет

Для начала советую УК почитать...

Объсняю совсем "на пальцах": есть бабка-перекупщица, торгующая на базаре "мимо кассы". Ей говорят: все бабка, халява закончилась -- ставь кассовый аппарат.
А некий gorykiy кричит: "да как так-то: закрыть бабку на 10 лет".

А потом рядом торгующий дедушка подумает - "зачем мне торговать в кассу? буду мимо, а если и поймают, то просто скажут что халява закончилась и заставят поставить кассовый аппарат." Как вам такие "пальцы"? да что далеко ходить - тут вон тоже в статье ниже пишут что закрыли 800 нелегальных заправок. Так почему нелегальным производителям топлива можно легализироваться, а заправки сразу закрыли? Одни ровнее других?
зы. Вы случаем не клон Ярга? а то тут был такой персонаж на форуме. Он тоже, как таксист, разбирался во всех отраслях и приводил аналогии которые не натягивались на глобус. Но что-то куда-то пропал.

Технологическая сложность -- как вариант: НПЗ -- это какое-никакое обородование. Подпольная заправка -- это обычный барыга с бочкой.
Вариант №2 -- топливо они где берут? -- в основном: или "слив" с дальнобоев (т.е. воровство) -- или неучтенка из тех же автопарков (т.е. опять воровство) -- потому и закрыли.

Я вас удивлю, похоже, но разбирающихся людей в этой стране сильно больше двух...
_hunter
 
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