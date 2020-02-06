Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з...

WAT?! -- владельцам "подпольных" НПЗ делается вполне здравое предложение "выйти из сумрака" (вместо тупо закрытия бизнеса -- как при папэрэдныках) -- и это называют "маразмом"? -- я чего-то не понимаю в этой жизни, похоже...
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:20
WAT?! -- владельцам "подпольных" НПЗ делается вполне здравое предложение "выйти из сумрака" (вместо тупо закрытия бизнеса -- как при папэрэдныках) -- и это называют "маразмом"? -- я чего-то не понимаю в этой жизни, похоже...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:24
Для начала советую УК почитать...
Объсняю совсем "на пальцах": есть бабка-перекупщица, торгующая на базаре "мимо кассы". Ей говорят: все бабка, халява закончилась -- ставь кассовый аппарат.
А некий gorykiy кричит: "да как так-то: закрыть бабку на 10 лет".
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:04
Отличная идея. Но значительно выгоднее узаконить проституцию и сразу отправить зарабатывать ею верховную Раду, кабмин и президента.
Додано: Суб 08 лют, 2020 01:50
А потом рядом торгующий дедушка подумает - "зачем мне торговать в кассу? буду мимо, а если и поймают, то просто скажут что халява закончилась и заставят поставить кассовый аппарат." Как вам такие "пальцы"? да что далеко ходить - тут вон тоже в статье ниже пишут что закрыли 800 нелегальных заправок. Так почему нелегальным производителям топлива можно легализироваться, а заправки сразу закрыли? Одни ровнее других?
зы. Вы случаем не клон Ярга? а то тут был такой персонаж на форуме. Он тоже, как таксист, разбирался во всех отраслях и приводил аналогии которые не натягивались на глобус. Но что-то куда-то пропал.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:28
Технологическая сложность -- как вариант: НПЗ -- это какое-никакое обородование. Подпольная заправка -- это обычный барыга с бочкой.
Вариант №2 -- топливо они где берут? -- в основном: или "слив" с дальнобоев (т.е. воровство) -- или неучтенка из тех же автопарков (т.е. опять воровство) -- потому и закрыли.
Я вас удивлю, похоже, но разбирающихся людей в этой стране сильно больше двух...
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