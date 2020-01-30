Під Верховною Радою збираються учасники акції проти ухвалення закону про ринок землі.
Дивися повний текст Під Радою проходять акції проти ухвалення закону про ринок землі.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:48
Під Радою проходять акції проти ухвалення закону про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під Радою проходять акції проти ухвалення закону про ринок землі.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:48
"Опасения". Є люди, які добре розуміються на слабких місцях законодавство, завдяки чому роблять невігідні для народу і держави схеми з орендою землі. І це вже реальність а не "опарєнія". Таке враження може що стати гірше... Ми вже пробували жити з мораторієм. Треба вже пробувати змінювати ситуацію.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:29
irey1, приходит больной к врачу и говорит - "у меня тут заноза в пальце". А доктор ему:
- Вы подорожник прикладывали?
- Да но не помогло...
- Тогда ампутация!
Тоже самое сейчас предлагаете сделать и вы.
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