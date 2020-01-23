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Deutsche Bahn надаватиме
підтримку в управлінні...

Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:59

Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні...

Пропонуємо до обговорення:
Німецька компанія Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні АТ "Укрзалізниця" з 1 січня 2021 року.

Дивися повний текст Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні Укрзалізницею з 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:59

Откуда у Гончарука уверенность, что опытный иностранный персонал справится с неопытным украинским жд-персоналом?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:32

Опять какие-то сферические гиперлупы?
Никакой конкретики, зато соросятам строчка в резюме, и наверняка неплохое содержание.
Давайте нашему Лещу ещё какого-то немецкого для компании, чтоб не скучно
Вкладчик1234
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