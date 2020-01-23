Німецька компанія Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні АТ "Укрзалізниця" з 1 січня 2021 року.
Дивися повний текст Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні Укрзалізницею з 2021 року.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:59
Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Deutsche Bahn надаватиме підтримку в управлінні Укрзалізницею з 2021 року.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:59
Откуда у Гончарука уверенность, что опытный иностранный персонал справится с неопытным украинским жд-персоналом?
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:32
Опять какие-то сферические гиперлупы?
Никакой конкретики, зато соросятам строчка в резюме, и наверняка неплохое содержание.
Давайте нашему Лещу ещё какого-то немецкого для компании, чтоб не скучно
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