Місцева влада має взяти відповідальність за недобудову проблемних житлових об’єктів і завершити їх будівництво.
Дивися повний текст Місцева влада має завершити будівництво довгобудів.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:25
Місцева влада має завершити будівництво довгобудів
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Дивися повний текст Місцева влада має завершити будівництво довгобудів.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:47
За чей счёт банкет, опять в общий дырявый карман под названием бюджет полезешь вместо того чтобы разобраться с ворами укравшими деньги несчастных покупателей гордо именуемыми инвесторами?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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