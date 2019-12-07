RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Місцева влада має завершити
будівництво довгобудів

Місцева влада має завершити будівництво довгобудів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:25

Місцева влада має завершити будівництво довгобудів

Пропонуємо до обговорення:
Місцева влада має взяти відповідальність за недобудову проблемних житлових об’єктів і завершити їх будівництво.

Дивися повний текст Місцева влада має завершити будівництво довгобудів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93338
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:25

Лев Пархаладзе размечтался!
tofickk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 16.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:47

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Місцева влада має взяти відповідальність за недобудову проблемних житлових об’єктів і завершити їх будівництво.

Дивися повний текст Місцева влада має завершити будівництво довгобудів.

За чей счёт банкет, опять в общий дырявый карман под названием бюджет полезешь вместо того чтобы разобраться с ворами укравшими деньги несчастных покупателей гордо именуемыми инвесторами?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:52

Новость от ноября 2019 года:
Кличко просит Правительство достроить "свечки" на Троещине. Строительство ЖК "Днепровские башни" из шести 34-этажных домов.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 27.11.14
Подякував: 58 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дозволи на будівництво доріг скасовано: що це дасть
R2 » Чет 06 лют, 2020 10:43
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 10:43
usmik
Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні 1, 2
R2 » П'ят 13 гру, 2019 08:43
19 1545
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 17:30
vasiliybaybuz
Будівництво «Північного потоку-2» відновили
R2 » П'ят 06 гру, 2019 10:00
4 427
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 гру, 2019 09:28
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17318)
06.02.2020 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.