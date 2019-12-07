Місцева влада має взяти відповідальність за недобудову проблемних житлових об’єктів і завершити їх будівництво.
Дивися повний текст Місцева влада має завершити будівництво довгобудів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:25
Місцева влада має завершити будівництво довгобудів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Місцева влада має завершити будівництво довгобудів.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:47
За чей счёт банкет, опять в общий дырявый карман под названием бюджет полезешь вместо того чтобы разобраться с ворами укравшими деньги несчастных покупателей гордо именуемыми инвесторами?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:52
Новость от ноября 2019 года:
Кличко просит Правительство достроить "свечки" на Троещине. Строительство ЖК "Днепровские башни" из шести 34-этажных домов.
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:23
Пусть поскребет по собственным сусекам где лежит бабло от откатов его корешей типа Микитася, а не ноет "сами мы не местные..."
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:04
"С “Укрбуд”, например, там отдельная ситуация, и это не “Элита-центр”, там все прозрачно и понятно, что денег на достройку не хватает."
Нужно выяснить кто допустил такую ситуацию и накзать виновных. Вот президент КСУ пусть и решает кто из их конфедерации будет это финансировать.
Почему город должен доплачивать за уничтожение инфраструктуры?
А покупателям хочу порекомендовать не покупать воздух, а ждать завершения строительства, тогда и бегать не будете.
|