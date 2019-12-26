Національний банк в 2019 році направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків і 2 небанківських фінансових установ.
Дивися повний текст За рік НБУ повідомив силовикам про підозрілі операції клієнтів 35 банків.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:58
За рік НБУ повідомив силовикам про підозрілі операції...
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Дивися повний текст За рік НБУ повідомив силовикам про підозрілі операції клієнтів 35 банків.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:58
Дефіцит Пенсійного фонду спровокували виплати силовикам – експерти.
Ах, да, платите налоги. Надо же здоровым быкам в 38 лет на пенсию идти.
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