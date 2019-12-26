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За рік НБУ повідомив силовикам
про підозрілі операції...

За рік НБУ повідомив силовикам про підозрілі операції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:58

За рік НБУ повідомив силовикам про підозрілі операції...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк в 2019 році направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків і 2 небанківських фінансових установ.

Дивися повний текст За рік НБУ повідомив силовикам про підозрілі операції клієнтів 35 банків.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:58

Дефіцит Пенсійного фонду спровокували виплати силовикам – експерти.
https://www.segodnya.ua/ua/economics/en ... 98162.html
Ах, да, платите налоги. Надо же здоровым быкам в 38 лет на пенсию идти.
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