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Бізнес спрогнозував курс
гривні на кінець року

Бізнес спрогнозував курс гривні на кінець року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:17

Бізнес спрогнозував курс гривні на кінець року

Пропонуємо до обговорення:
Середнє значення курсу національної валюти до долара «може бути навіть трохи міцніше, ніж 24 грн / дол.».

Дивися повний текст Бізнес спрогнозував курс гривні на кінець року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:17

Какие брались данные для аналитики для такого прогноза?
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:52

  Галина441 написав:Какие брались данные для аналитики для такого прогноза?

Как обычно, метод 3П (пол-палец-потолок)?
moveton
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