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Бізнес спрогнозував курс гривні на кінець року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Середнє значення курсу національної валюти до долара «може бути навіть трохи міцніше, ніж 24 грн / дол.».
Дивися повний текст Бізнес спрогнозував курс гривні на кінець року
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:17
Какие брались данные для аналитики для такого прогноза?
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Галина441
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:52
Галина441 написав:
Какие брались данные для аналитики для такого прогноза?
Как обычно, метод 3П (пол-палец-потолок)?
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moveton
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