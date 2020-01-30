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Disney підрахував збитки через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24
Пропонуємо до обговорення:
The Walt Disney Company оцінює свої збитки від наслідків коронавірусу в Китаї у $175 мільйонів.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:24
Иск можно предьявить главному из них?
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