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Зеленський про реліз "держави
в смартфоні": ми треті в...

Зеленський про реліз "держави в смартфоні": ми треті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:50

Зеленський про реліз "держави в смартфоні": ми треті в...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський привітав додаток державних онлайн-послуг "Дія" з релізом та заявив, що Україна стала третьою країною в Європі, яка має подібний сервіс, окремо він зазначив, що на розробку не були витрачені державні кошти.

Дивися повний текст Зеленський про реліз \"держави в смартфоні\": ми треті в Європі, хто має щось подібне.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:50

Презентация айфона отдыхает в стороне
dis0rder
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:58

Государственное предприятие ИТ-предприятие работает (создает ИТ-продукт) не тратя государственных денег и не имея никакой прибыли от продажи.

Что ты несешь, клоун?
Может ты хочешь сказать что государственное предприятие грубо нарушает трудовой кодекс не оплачивая труд своих работников или что оно оплачивает их работу "в конвертах" без уплаты налогов из средств которые были скрыты от белого бухучета?


Зеленський зазначив, що завдяки мобільному додатку “Дія”, який відсьогодні доступний у Apple Store та Google Play, дев’ять мільйонів українців можуть користуватися посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.


Опупеть какое достижение.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:06

Не можу знайти в Apple Store

PS: знайшов, все працює.
Востаннє редагувалось Rainbow в Чет 06 лют, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:55

Re: Зеленський про реліз

З відгуків:
1. Не зміг авторизуватися через Монобанк, виручив Приват.
2. Не можу зв'язатися з підтримкою через Телеграм, оскільки додаток не розуміє що у мене встановлений альтернативний офіційний додаток Телеграм Х

Права не подтянулись, в поддержку написать не могу так как нет ссылки или id чата телеграма, а при переходе из приложения, предлагает скачать телеграм, но я использую Plus Messanger...и непонятно как добавить техпаспорт зарегистрированный на родственника?

Після інсталяції не вдалось авторизуватись у програмі через Monobank. Пробував декілька разів і безрезультатно. Але повторив спробу через 20 хв. і спрацювало. Samsung Galaxy S6 (Android 7.0) Програма радила сконтактувати з тех. підтримкою, але жодних контактів для встановлення зв'язку не запропонува


Якись ОБанк вийшой: купа помилок навять як для бета-версії (а це вже ніби не бета) та відсутність зв'язку з службою підтримки.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:10

  vitaliy_berdinskikh написав:З відгуків:
1. Не зміг авторизуватися через Монобанк, виручив Приват.
2. Не можу зв'язатися з підтримкою через Телеграм, оскільки додаток не розуміє що у мене встановлений альтернативний офіційний додаток Телеграм Х

Права не подтянулись, в поддержку написать не могу так как нет ссылки или id чата телеграма, а при переходе из приложения, предлагает скачать телеграм, но я использую Plus Messanger...и непонятно как добавить техпаспорт зарегистрированный на родственника?

Після інсталяції не вдалось авторизуватись у програмі через Monobank. Пробував декілька разів і безрезультатно. Але повторив спробу через 20 хв. і спрацювало. Samsung Galaxy S6 (Android 7.0) Програма радила сконтактувати з тех. підтримкою, але жодних контактів для встановлення зв'язку не запропонува


Якись ОБанк вийшой: купа помилок навять як для бета-версії (а це вже ніби не бета) та відсутність зв'язку з службою підтримки.

Конкретно по этим отзывам -- ССЗБ. В остальном -- все на +- среднерыночном уровне.
О том, что "чужие" документы пока добавлять не планировалось -- сообщали заранее.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:01

клоун є клоун)
oleg_mishyn
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:53

После продажи земли иностранцам желто блакитное государство Украина останеться только в смартфоне.
А украинцам со своей земли тоже в смартфон переезжать.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:07

  blueiceua написав:После продажи земли иностранцам желто блакитное государство Украина останеться только в смартфоне.
А украинцам со своей земли тоже в смартфон переезжать.

Вот иногда прямо хочется спросить "дядя, ты вообще адекватный?!!"... -- как одно к другому относится? -- или чат-бот два знакомых слова увидел: "земля" и "смартфон"?..
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:53

Я повністю підтримую нашого Президента, але завдяки йому Україна повинна стати і першою в світі, де вживлятимуть чіпи ідентифікації ради гарантованого отримання усіх послуг і грошових електронних розрахунків від населення.
awant
 
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