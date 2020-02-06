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Зеленський про реліз "держави в смартфоні": ми треті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:06
blueiceua: "После продажи земли иностранцам желто блакитное государство Украина останеться только в смартфоне.
А украинцам со своей земли тоже в смартфон переезжать."
Не переживайте, blueiceua.
Національно-патріотичні активісти, враховуючи досвід індіанців Північної Америки, уже звернулися до діаспори в Америці і Канаді з проханням скинутися і викупити деякі землі в Карпатах для створення резервацій для корінного населення. Так що нікому в смартфон переїздити не треба, уже все передбачено.
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