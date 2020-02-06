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Зеленський про реліз "держави
в смартфоні": ми треті в...

Зеленський про реліз "держави в смартфоні": ми треті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:06

Re: Зеленський про реліз

blueiceua: "После продажи земли иностранцам желто блакитное государство Украина останеться только в смартфоне.
А украинцам со своей земли тоже в смартфон переезжать."


Не переживайте, blueiceua.
Національно-патріотичні активісти, враховуючи досвід індіанців Північної Америки, уже звернулися до діаспори в Америці і Канаді з проханням скинутися і викупити деякі землі в Карпатах для створення резервацій для корінного населення. Так що нікому в смартфон переїздити не треба, уже все передбачено.
awant
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:16

Re: Зеленський про реліз

права и техпаспорт по фото ? ВАУУУ !!!! вот это достижение ! ( сарказм)
Запустили с такой помпой как будто бы человека на луну ! Еще помню Порошенко лично присутствовал на продаже 4г лицензий , а еще NFC Apple pay тоже презентовал чуть ли не президент.
Может наконец-то займутся нормальными вещами ? а не будут каждый пук так серьезно презентовать ?
Идеи подкину : Запуск 4Г в метро тоже можно пропиариться !

Самое главное для украинцев это NFC Apple pay и права в смарфоне !!!
а остальное то фигня : медицина, образование, армия , дороги, инфраструктура ( износ инженерных систем 80% ) , а это Центральное отопление = теплопроводы, водопроводы и канализация большинства городов , когда перестанут в центре Киева фонтаны горячей воды из асфальта быть тогда можно будет заниматься смарфонами .... В соседней стране та которая восточней та которая агрессор ( ну у ватников короче) выпускают собирают свои авто несколько авто концернов + существует свой автопром ! а у нас права в смарфоне !
yama
 
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