|
|
|
Зеленський про реліз "держави в смартфоні": ми треті в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:06
blueiceua: "После продажи земли иностранцам желто блакитное государство Украина останеться только в смартфоне.
А украинцам со своей земли тоже в смартфон переезжать."
Не переживайте, blueiceua.
Національно-патріотичні активісти, враховуючи досвід індіанців Північної Америки, уже звернулися до діаспори в Америці і Канаді з проханням скинутися і викупити деякі землі в Карпатах для створення резервацій для корінного населення. Так що нікому в смартфон переїздити не треба, уже все передбачено.
-
awant
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 25.10.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:16
права и техпаспорт по фото ? ВАУУУ !!!! вот это достижение ! ( сарказм)
Запустили с такой помпой как будто бы человека на луну ! Еще помню Порошенко лично присутствовал на продаже 4г лицензий , а еще NFC Apple pay тоже презентовал чуть ли не президент.
Может наконец-то займутся нормальными вещами ? а не будут каждый пук так серьезно презентовать ?
Идеи подкину : Запуск 4Г в метро тоже можно пропиариться !
Самое главное для украинцев это NFC Apple pay и права в смарфоне !!!
а остальное то фигня : медицина, образование, армия , дороги, инфраструктура ( износ инженерных систем 80% ) , а это Центральное отопление = теплопроводы, водопроводы и канализация большинства городов , когда перестанут в центре Киева фонтаны горячей воды из асфальта быть тогда можно будет заниматься смарфонами .... В соседней стране та которая восточней та которая агрессор ( ну у ватников короче) выпускают собирают свои авто несколько авто концернов + существует свой автопром ! а у нас права в смарфоне !
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1880
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 3401 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|924
|
|
|13
|694
|
Чет 06 лют, 2020 10:48
omb
|
|2
|144
|
Сер 05 лют, 2020 17:06
lapay
|