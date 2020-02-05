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Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного додатку “Дія” — Гончарук
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:30
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