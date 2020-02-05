Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного додатку “Дія” — Гончарук.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:30
Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного додатку “Дія” — Гончарук.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:20
Мені так подобається, коли пишуть про якусь річ без посилання на неї ))
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:27
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:49
Только что скачал приложение Дія в Play store, все работает отлично, права подтянулись. Есть ответы на вопросы по действиям при общении с патрульными и тп.
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:20
Скачал с Play Market установил, авторизовался через BankID появились мои права :-) Пока больше ничего нет, но уже приятно. Теперь хочу паспорт с электронной подписью :-)
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