Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного додатку “Дія” — Гончарук.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:30
Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного додатку “Дія” — Гончарук.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:20
Мені так подобається, коли пишуть про якусь річ без посилання на неї ))
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:27
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:49
Только что скачал приложение Дія в Play store, все работает отлично, права подтянулись. Есть ответы на вопросы по действиям при общении с патрульными и тп.
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:20
Скачал с Play Market установил, авторизовался через BankID появились мои права :-) Пока больше ничего нет, но уже приятно. Теперь хочу паспорт с электронной подписью :-)
Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:12
А я бы от нормальной дороги не отказался в районе "Красноград - Карловка", от ремонта в районной больнице, от чистоплотных дворником, от взрослых и хорошо обученных полицейских. А онлайн-платформу "Дія" (вместе с самокатом) пусть правительство засунет туда, куда им больше нравиться (и подвигает)!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:13
я порылся в инете и нашел вот такое вот. Как я понимаю , россиянам это доступно уже не один день и не один месяц
Так что рассказы про уникальность выглядят странно
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23
Re: здесь у них
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