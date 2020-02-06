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Українці цього року отримають
ще 50 е-послуг мобільного...

Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:30

Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного додатку “Дія” — Гончарук.
R2
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Кто заказывал услуги?
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Мені так подобається, коли пишуть про якусь річ без посилання на неї ))
v_golub
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:21

В додатках ГУГЛ його НЕМАЄ !!!

навіщо явно брехати ?
yamamoto
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:27

  yamamoto написав:В додатках ГУГЛ його НЕМАЄ !!!

навіщо явно брехати ?

Он в бэтах. Подписка закрыта.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:49

Только что скачал приложение Дія в Play store, все работает отлично, права подтянулись. Есть ответы на вопросы по действиям при общении с патрульными и тп.
konstim1
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:20

Скачал с Play Market установил, авторизовался через BankID появились мои права :-) Пока больше ничего нет, но уже приятно. Теперь хочу паспорт с электронной подписью :-)
e_v_nechaev
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:12

А я бы от нормальной дороги не отказался в районе "Красноград - Карловка", от ремонта в районной больнице, от чистоплотных дворником, от взрослых и хорошо обученных полицейских. А онлайн-платформу "Дія" (вместе с самокатом) пусть правительство засунет туда, куда им больше нравиться (и подвигает)!
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:13

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного додатку “Дія” — Гончарук.

я порылся в инете и нашел вот такое вот. Как я понимаю , россиянам это доступно уже не один день и не один месяц
https://play.google.com/store/apps/deta ... .pgu&hl=en

Так что рассказы про уникальность выглядят странно
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23

Re: здесь у них

  PasserBy написав:россиянам это доступно уже не один день и не один месяц

Москвичам и питерцам многое доступно многие лета.
в Москве сейчас камеры следят за нарушениями на дорогах. Определяют не только превышения скорости, а и рядность, повороты/развороты..
sal
 
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