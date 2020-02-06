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Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:28
В гуглплей по зппросу дія находит опендатабот, будьте внимательны и не устанавливаете это приложение. Оно требует номер телефона и подписывает на неизвестно что.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:36
e_v_nechaev написав:
авторизовался через BankID появились мои права
А все банки включились в систему банкИд ?
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sal
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38
sal написав: e_v_nechaev написав:
авторизовался через BankID появились мои права
А все банки включились в систему банкИд ?
нет
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_hunter
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