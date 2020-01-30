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ЄС може виділити 300 млн
євро аеропорту «Бориспіль»

ЄС може виділити 300 млн євро аеропорту «Бориспіль»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:20

ЄС може виділити 300 млн євро аеропорту «Бориспіль»

Пропонуємо до обговорення:
Європейський інвестиційний банк може виділити 300 мільйонів євро на реалізацію інвестиційного плану аеропорту «Бориспіль».

Дивися повний текст ЄС може виділити 300 млн євро аеропорту «Бориспіль».
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:20

За эти деньги лучше пусть еще один аэропорт построят. В Гостомеле например
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