Європейський інвестиційний банк може виділити 300 мільйонів євро на реалізацію інвестиційного плану аеропорту «Бориспіль».
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:20
ЄС може виділити 300 млн євро аеропорту «Бориспіль»
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Дивися повний текст ЄС може виділити 300 млн євро аеропорту «Бориспіль».
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:20
За эти деньги лучше пусть еще один аэропорт построят. В Гостомеле например
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