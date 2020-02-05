Про це він заявив під час презентації та запуску мобільного додатка «Дія».
Дивися повний текст Аваков повідомив, коли запустять цифровий паспорт в Україні.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:38
Аваков повідомив, коли запустять цифровий паспорт в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков повідомив, коли запустять цифровий паспорт в Україні.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:48
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