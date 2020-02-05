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Аваков повідомив, коли запустять
цифровий паспорт в Україні

Аваков повідомив, коли запустять цифровий паспорт в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:38

Аваков повідомив, коли запустять цифровий паспорт в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час презентації та запуску мобільного додатка «Дія».

Дивися повний текст Аваков повідомив, коли запустять цифровий паспорт в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:38

Оцифровать и обложить налогами !
kivitv224
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:48

  kivitv224 написав:Оцифровать и обложить налогами !

О! -- еще одного зрадобота подвезли. А без цифрового паспорта налогами обложить невозможно?
_hunter
 
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