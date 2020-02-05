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Тепер готівку можна зняти через POS-термінали у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Finance.ua пресслужба компанії.
Дивися повний текст Тепер готівку можна зняти через POS-термінали у відділеннях Укрпошти
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