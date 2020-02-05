Про це повідомила Finance.ua пресслужба компанії.
Дивися повний текст Тепер готівку можна зняти через POS-термінали у відділеннях Укрпошти.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:56
Тепер готівку можна зняти через POS-термінали у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тепер готівку можна зняти через POS-термінали у відділеннях Укрпошти.
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:33
прощу прощение объясните идиоту, а что такое "активация кредитных лимитов"
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