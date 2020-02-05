RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тепер готівку можна зняти
через POS-термінали у...

Тепер готівку можна зняти через POS-термінали у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:56

Тепер готівку можна зняти через POS-термінали у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Finance.ua пресслужба компанії.

Дивися повний текст Тепер готівку можна зняти через POS-термінали у відділеннях Укрпошти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93338
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:33

Крім того, держателі платіжних карток VISA та Mastercard, емітентом яких є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають можливість:

поповнення платіжних карток та
активації кредитних лімітів

прощу прощение объясните идиоту, а что такое "активация кредитных лимитов"
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36854
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5848 раз.
 
Профіль
9
5
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електронні водійські права можна буде використовувати у... 1, 2, 3
R2 » Сер 29 січ, 2020 15:54
22 1358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 15:12
_hunter
Disney підрахував збитки через коронавірус
R2 » Чет 06 лют, 2020 12:24
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 12:24
papazina
Втрачене посвідчення водія відтепер можна відновити...
R2 » Сер 05 лют, 2020 21:40
3 177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 23:00
DONALD

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17318)
06.02.2020 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.