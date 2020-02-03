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Рада розблокувала підписання закону про підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада провалила голосування за постанову, якою пропонували скасувати законопроєкт №1210.
Дивися повний текст Рада розблокувала підписання закону про підвищення лімітів для ФОПів
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:53
Простите, не понял - провалила или подписала?
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рюрик
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