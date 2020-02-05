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Акції Tesla обвалилися на 17%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:20
Пропонуємо до обговорення:
5 лютого акції компанії Tesla несподівано впали на 17% після неймовірного зростання в ціні кілька днів поспіль.
Дивися повний текст Акції Tesla обвалилися на 17%
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:20
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