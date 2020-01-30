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Фонд Білла Гейтса виділяє
10 мільйонів доларів на...

Фонд Білла Гейтса виділяє 10 мільйонів доларів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:24

Фонд Білла Гейтса виділяє 10 мільйонів доларів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті фонду.

Дивися повний текст Фонд Білла Гейтса виділяє 10 мільйонів доларів на боротьбу із захворюванням.
R2
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