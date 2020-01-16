Підтверджувати справжність водійських посвідчень будуть за допомогою QR-коду.
Дивися повний текст Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав \"у смартфоні\".
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Додано: Чет 06 лют, 2020 20:30
Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав \"у смартфоні\".
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:30
В стране 80-90% прав выданы до 2014 года.
То же самое примерно и с зарегистрированными автомобилями.
В моем электронном кабинете нет ни моих прав 2007 года, ни моего автомобиля 2008 года.
Какое государство в смартфоне?
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:41
Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
Одно не пойму, почему фото не подтягивается к старым ВУ, если есть биометрический загран паспорт? Ведь создатели обещали объединить базы
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:53
Это фикция, полиция не имеет право использовать для проверки смартфон, вместо документа. Будет весело, когда оленей, предъявляющих смартфон будут штрафовать и составлять админ.протоколы.
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:57
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:00
А теперь откройте хотя бы Закон Украины "О национальной полиции" (который имеет приоритет перед постановлениями КМУ и другими подзаконными актами) и покажите где там упоминается это самое посвидчення? И где предусмотрено предъявление смартфона?
Востаннє редагувалось YKK в Чет 06 лют, 2020 21:12, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:06
Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав
Конечно, им влом это делать. У меня электронный полис ОСАГО, но есть распечатка на бум носителе. Дерево не сберегли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:59
Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:23
Он (полицейский) должен требовать предъявления документа, подтверждающего определенное право, а не смартфона. А штрафовать будет на основании соответствующей ст. КоАП
В упор не вижу тут упоминания про смартфон, который вдруг стал документом (и если ВЫ про убогое приложение, которое самокатчики окрестили застосунком, то это не фига не документ, даже с позиции Закона об электронных документах).
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