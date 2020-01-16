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Як поліцейські перевірятимуть
дані водійських прав "у...

Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:30

Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...

Пропонуємо до обговорення:
Підтверджувати справжність водійських посвідчень будуть за допомогою QR-коду.

Дивися повний текст Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав \"у смартфоні\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:30

В стране 80-90% прав выданы до 2014 года.
То же самое примерно и с зарегистрированными автомобилями.
В моем электронном кабинете нет ни моих прав 2007 года, ни моего автомобиля 2008 года.
Какое государство в смартфоне?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:41

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...

Angelo77 написав:В стране 80-90% прав выданы до 2014 года.
То же самое примерно и с зарегистрированными автомобилями.
В моем электронном кабинете нет ни моих прав 2007 года, ни моего автомобиля 2008 года.
Какое государство в смартфоне?
Одно не пойму, почему фото не подтягивается к старым ВУ, если есть биометрический загран паспорт? Ведь создатели обещали объединить базы
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:53

Это фикция, полиция не имеет право использовать для проверки смартфон, вместо документа. Будет весело, когда оленей, предъявляющих смартфон будут штрафовать и составлять админ.протоколы.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:57

  YKK написав:Это фикция, полиция не имеет право использовать для проверки смартфон, вместо документа. Будет весело, когда оленей, предъявляющих смартфон будут штрафовать и составлять админ.протоколы.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2019-п
https://ips.ligazakon.net/document/view/MN022308
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:00

  Мизантрóп написав:
  YKK написав:Это фикция, полиция не имеет право использовать для проверки смартфон, вместо документа. Будет весело, когда оленей, предъявляющих смартфон будут штрафовать и составлять админ.протоколы.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2019-п


А теперь откройте хотя бы Закон Украины "О национальной полиции" (который имеет приоритет перед постановлениями КМУ и другими подзаконными актами) и покажите где там упоминается это самое посвидчення? И где предусмотрено предъявление смартфона?
Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського

1. Поліцейський зобов’язаний:

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;

Стаття 24. Додаткові повноваження поліції

1. Виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законом.

Стаття 31. Превентивні поліцейські заходи

1. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи:

1) перевірка документів особи;

Стаття 32. Перевірка документів особи

1. Поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи
Востаннє редагувалось YKK в Чет 06 лют, 2020 21:12, всього редагувалось 3 разів.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:06

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  YKK написав:Это фикция, полиция не имеет право использовать для проверки смартфон, вместо документа. Будет весело, когда оленей, предъявляющих смартфон будут штрафовать и составлять админ.протоколы.


Конечно, им влом это делать. У меня электронный полис ОСАГО, но есть распечатка на бум носителе. Дерево не сберегли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:59

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  YKK написав:имеет приоритет
я знаю.Но полицай не будет карать по Закону за предъяву смартфона.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:23

  Мизантрóп написав:
  YKK написав:имеет приоритет
я знаю.Но полицай не будет карать по Закону за предъяву смартфона.

Он (полицейский) должен требовать предъявления документа, подтверждающего определенное право, а не смартфона. А штрафовать будет на основании соответствующей ст. КоАП
Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами

В упор не вижу тут упоминания про смартфон, который вдруг стал документом (и если ВЫ про убогое приложение, которое самокатчики окрестили застосунком, то это не фига не документ, даже с позиции Закона об электронных документах).
YKK
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