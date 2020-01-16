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Як поліцейські перевірятимуть
дані водійських прав "у...

Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:55

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  YKK написав:должен требовать предъявления документа, подтверждающего определенное право, а не смартфона.
нарушал я месяц назад по полосе маршрутных.Говорят ДИЯ? давай ты у нас первый,а шо там кьар код? я им говорю кривая та дия-вот только меня пишет,серию ВУ,выдачу,но без фото.Говорят лучше возить доки по старинке.Спросил кабину водия где фото? ВУ 2014-го в цифре морда,подпись.Ответ на почту: вам було відмовлено в наданні послуги Уточнення даних в реєстрі посвідчень водіїв по причині В реєстрі посвідчення водія відсутнє Ваше фото! Запрошуємо Вас в найближчий територіальний сервісний центр МВС для створення цифрового фото та заміни посвідчення водія!. Ви можете повторно замовити послугу у кабінеті водія.Поигрался и снес ту ДИЮ нах с их диджитализацией!

коллеге нравится и пох все))
viewtopic.php?p=4822895#p4822895
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:27

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  Мизантрóп написав:Поигрался и снес ту ДИЮ нах с их диджитализацией!

Совершенно верно, я о том же)
коллеге нравится и пох все))

Ну каждому свое, я в добрые намерения самокатчиков не верю. Многие любят регистрироваться и сливать свои персональные данные во всяких сомнительных приложениях, это их личное дело. Как по мне лучше бы профинансировали ремонт дорог. Вторая или третья страна по диджитализации, как сказал Зеленский, жаль при этом не уточнил какая по состоянию дорожного покрытия
YKK
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:36

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав

  Мизантрóп написав:кривая та дия-вот только меня пишет,серию ВУ,выдачу,но без фото.Говорят лучше возить доки по старинке.Спросил кабину водия где фото? ВУ 2014-го в цифре морда,подпись.Ответ на почту: вам було відмовлено в наданні послуги Уточнення даних в реєстрі посвідчень водіїв по причині В реєстрі посвідчення водія відсутнє Ваше фото!


  Ой+ написав:Перевірив "Дію" - незважаючи, що права поміняв 2013 р. електронні сформувались, фото підтягло якраз з ІД картки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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