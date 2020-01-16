Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
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YKK написав:должен требовать предъявления документа, подтверждающего определенное право, а не смартфона.
нарушал я месяц назад по полосе маршрутных.Говорят ДИЯ? давай ты у нас первый,а шо там кьар код? я им говорю кривая та дия-вот только меня пишет,серию ВУ,выдачу,но без фото.Говорят лучше возить доки по старинке.Спросил кабину водия где фото? ВУ 2014-го в цифре морда,подпись.Ответ на почту: вам було відмовлено в наданні послуги Уточнення даних в реєстрі посвідчень водіїв по причині В реєстрі посвідчення водія відсутнє Ваше фото! Запрошуємо Вас в найближчий територіальний сервісний центр МВС для створення цифрового фото та заміни посвідчення водія!. Ви можете повторно замовити послугу у кабінеті водія.Поигрался и снес ту ДИЮ нах с их диджитализацией!
Мизантрóп написав:Поигрался и снес ту ДИЮ нах с их диджитализацией!
Совершенно верно, я о том же)
коллеге нравится и пох все))
Ну каждому свое, я в добрые намерения самокатчиков не верю. Многие любят регистрироваться и сливать свои персональные данные во всяких сомнительных приложениях, это их личное дело. Как по мне лучше бы профинансировали ремонт дорог. Вторая или третья страна по диджитализации, как сказал Зеленский, жаль при этом не уточнил какая по состоянию дорожного покрытия
Мизантрóп написав:кривая та дия-вот только меня пишет,серию ВУ,выдачу,но без фото.Говорят лучше возить доки по старинке.Спросил кабину водия где фото? ВУ 2014-го в цифре морда,подпись.Ответ на почту: вам було відмовлено в наданні послуги Уточнення даних в реєстрі посвідчень водіїв по причині В реєстрі посвідчення водія відсутнє Ваше фото!
Ой+ написав:Перевірив "Дію" - незважаючи, що права поміняв 2013 р. електронні сформувались, фото підтягло якраз з ІД картки.
Шановні Мизантрóп та YKK Рекомендую Вам, все ж таки, відновити цей додаток на Ваших смартфонах. Адже данне керівництво держави, у відмінності від всіх попередніх, піклується про виконання відповідними службами своїх рекомендацій. В підтвердження цього можу сказати, що зараз люди, які здають на права - отримають лише посилання на них в електронному кабінеті. Фізично на руки їх не отримують. Тепер, що до пред*явлення документу повідомляю тим, хто не знає, як підключити інтернет до смартфону, а тому і не знає, що інформація з офіційних джерел вже є документом. Пластик, бумажка чи смартфон - це лише носій. Звичайно, в перші місяці, динозаври-поліцейські (а чим далі від Києва - тим їх більше) будуть вимагати бумажку чи пластик, але й такі з часом адаптуються.
jeugen Еще раз.Наличие какой-то там базы и возможность проверки по этой базе сведений о регистрационных данных автомобиля и наличия водительского удостоверения не отменяет на данный момент обязанности водителя транспортного средства иметь при себе удостоверение и регистрационный локумент на траспортное средство:
2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:
а) посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії; б) реєстраційний документ на транспортний засіб
А полицейский в своей деятельности обязан проверить наличие таких документов, а при отсутствии оных, составить админ.протокол. К чему полицейский должен адаптироваться? К идиотизму любителей самокатов? Потому что кто-то забыл внести изменения?
Rainbow написав:Будет весело, когда вас будут штрафовать, за то что вы забыли права дома, а в телефоне у вас не будет приложения, только потому что "религия" не позволяет его установить
Когда Вас оштрафуют за управление тс без документов и Вы будете обжаловать и ссылаться на смартфоны и приложения Вас поставят в известность, что полицейский действовал в соответствии с действующим законодательством. Вот будет весело)
Rainbow написав:Будет весело, когда вас будут штрафовать, за то что вы забыли права дома, а в телефоне у вас не будет приложения, только потому что "религия" не позволяет его установить
Когда Вас оштрафуют за управление тс без документов и Вы будете обжаловать и ссылаться на смартфоны и приложения Вас поставят в известность, что полицейский действовал в соответствии с действующим законодательством. Вот будет весело)
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня