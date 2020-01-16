Как бы вводят в заблуждение участников дорожного движения. Чувствуете разницу?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:49
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:54
YKK
Чувствую, что людям дают больше прав и это замечательно.
Кто не хочет или не готов к этому, может пропустить данную новость, возить по старинке все документы и не поливать какахами действительно человеческий сервис.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:22
Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав
мне права дала Конституция)) вот оплатил я штраф по122 за полосу спустя 5 дней после постановы,с запасом даже,учитывая специфику казначейства.А в диджитализированной кабине водителя статус не оплачен уже более трех недель и до сих пор.Ошибок в бюджетном платеже нет,я десятилетиями работал в банковской системе от опера до ликвидатора и сверил и перепроверил не один раз.К чему я- один хрен тапера ехать в новый офис полицаев на Народного попочления и там ополчаться в админпрактике с бумажкой.Хде диджитализированные удобства и права?)) На почту водительской кабины спросил а чё так? ответ до 10 дней ждать мы из АРМОРа берем диджу.Благо по-пути (500 метров в сторону) на один из объектов.Но не удивлюсь если уже и в исполнительную диджи подали х2 ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 08 лют, 2020 07:19
Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав
Хотів скопіювати з "дії" відповідь на питання "чи має право поліція вимагати оригінали", але програма не дає.
Коротко - фіксувати № жетону і дзвонити на гарячу лінію. Думаю поліцейським провели інструктаж, а хто не зрозумів, тому додатково швидко дороз'яснять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:48
Удивительно, но теперь полицейский должен руководствоваться разъяснениями и рекомендациями из программы. Дно пробивается с каждым днем.
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