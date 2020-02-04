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Дубілет детально роз'яснив
методологію перепису населення

Дубілет детально роз'яснив методологію перепису населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:39

Дубілет детально роз'яснив методологію перепису населення

Пропонуємо до обговорення:
Було застосовано три методи.

Дивися повний текст Дубілет детально роз'яснив методологію перепису населення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:40

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arturkamd
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