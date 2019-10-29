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Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:12
Пропонуємо до обговорення:
У Канаді житель Оттави Брюс МакКонвіль зізнався під час судового засідання, що спалив мільйон канадських доларів заради того, щоб не сплачувати аліменти.
Дивися повний текст Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив мільйон доларів
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:43
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