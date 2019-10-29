RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ні копійки дружині та дітям:
житель Канади спалив...

Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:12

Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...

Пропонуємо до обговорення:
У Канаді житель Оттави Брюс МакКонвіль зізнався під час судового засідання, що спалив мільйон канадських доларів заради того, щоб не сплачувати аліменти.

Дивися повний текст Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив мільйон доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93357
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:12

Молоток. Небось купюры на ксероксе распечатал.
p_a_l
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:43

Псих
yukhouse
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 30.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:28

Ага, для того чтобы не платить налоги сейчас и не такое придумывают. Скорее всего ушел в не контролируемые активы, золото, Биткойн, или ещё что-нибудь.
adikali
 
Повідомлень: 748
З нами з: 14.03.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:45

При чем здесь, то что он спалил деньги, какая разница он их потратил, спрятал, сжёг или раздал, эти деньги были на счету, значит часть из них принадлежит жене.
kronastius
 
Повідомлень: 20
З нами з: 10.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:22

Re: не значит

  kronastius написав:деньги были на счету, значит часть из них принадлежит жене.

Они потратили/сожгли их вместе.
sal
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 25.03.16
Подякував: 747 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:02

  p_a_l написав:Молоток. Небось купюры на ксероксе распечатал.

В чем он молоток? В том, что судя вашей идеи украл у бывшей жены и своих детей их часть денег? Моральные ур** видно нынче в почете, у себе подобных.
LOKY
 
Повідомлень: 822
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям...
R2 » Пон 13 січ, 2020 11:24
1 536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 11:24
alla_lukyanova3
Скільки нерухомості може собі дозволити житель ЄС і... 1, 2
R2 » Вів 29 жов, 2019 08:17
16 1437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 18:27
Champ
Польща надала всім дітям право отримувати 500 злотих на...
R2 » Сер 17 кві, 2019 09:32
3 688
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2019 12:00
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81415)
07.02.2020 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.