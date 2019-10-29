У Канаді житель Оттави Брюс МакКонвіль зізнався під час судового засідання, що спалив мільйон канадських доларів заради того, щоб не сплачувати аліменти.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:12
Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
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Дивися повний текст Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив мільйон доларів.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:28
Ага, для того чтобы не платить налоги сейчас и не такое придумывают. Скорее всего ушел в не контролируемые активы, золото, Биткойн, или ещё что-нибудь.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:45
При чем здесь, то что он спалил деньги, какая разница он их потратил, спрятал, сжёг или раздал, эти деньги были на счету, значит часть из них принадлежит жене.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:22
Re: не значит
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:02
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:04
Канадские доллары пластиковые и очень плохо горят. Видно допекла благоверная неслабо.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:48
если жена и дети-сволочи ( всё может быть)= правильно. Сам заработал ! Что хочу то и делаю .
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