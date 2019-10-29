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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:05
Re: Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
Якщо майно "спільне" тільки тому, що вона жила з ним, то чувак абсолютно правий
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:25
Re: Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
Не судите да не судимы будете. Бывают такие жены и дети, что только так.
Звонок в нотариальную контору :
- Алло, Говорит Соломон Маркович, пишу завещание. Подскажите пожалуйста НикомуНихера пишется слитно или раздельно ?
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