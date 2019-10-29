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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:05
Re: Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
Якщо майно "спільне" тільки тому, що вона жила з ним, то чувак абсолютно правий
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:25
Re: Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
Не судите да не судимы будете. Бывают такие жены и дети, что только так.
Звонок в нотариальную контору :
- Алло, Говорит Соломон Маркович, пишу завещание. Подскажите пожалуйста НикомуНихера пишется слитно или раздельно ?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:31
Если жена и дети такие, значит это вина мужа. Когда читаешь про таких подонков, понимаю, почему женщины считают всех мужчин козлами. Хоть это и неумно, и неправильно. С женой могут быть любые отношения, все в жизни бывает. Но твой ребенок- есть твой ребенок и ничто не должно помешать мужчине о нем заботиться.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:48
Re: Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
жлоб, передал бы мне
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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