RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ні копійки дружині та дітям:
житель Канади спалив...

Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:05

Re: Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...

Якщо майно "спільне" тільки тому, що вона жила з ним, то чувак абсолютно правий ;)
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8475
З нами з: 15.04.09
Подякував: 469 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:25

Re: Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...

Не судите да не судимы будете. Бывают такие жены и дети, что только так.

Звонок в нотариальную контору :
- Алло, Говорит Соломон Маркович, пишу завещание. Подскажите пожалуйста НикомуНихера пишется слитно или раздельно ?
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 14.11.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:31

  Марта написав:если жена и дети-сволочи ( всё может быть)= правильно. Сам заработал ! Что хочу то и делаю .

Если жена и дети такие, значит это вина мужа. Когда читаешь про таких подонков, понимаю, почему женщины считают всех мужчин козлами. Хоть это и неумно, и неправильно. С женой могут быть любые отношения, все в жизни бывает. Но твой ребенок- есть твой ребенок и ничто не должно помешать мужчине о нем заботиться.
SMOKE
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:48

Re: Ні копійки дружині та дітям: житель Канади спалив...

жлоб, передал бы мне
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 03.12.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям...
R2 » Пон 13 січ, 2020 11:24
1 536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 11:24
alla_lukyanova3
Скільки нерухомості може собі дозволити житель ЄС і... 1, 2
R2 » Вів 29 жов, 2019 08:17
16 1437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 18:27
Champ
Польща надала всім дітям право отримувати 500 злотих на...
R2 » Сер 17 кві, 2019 09:32
3 693
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2019 12:00
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81429)
07.02.2020 22:40
EximBonus Bot (1117)
07.02.2020 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.