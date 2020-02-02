Підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим процесом.
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:10
Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом.
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:10
Все правильно, в фашистском охранном/СБУшном/полицейском государстве хорошо только ОПГ-власти и силовикам защищающим кресла власть имущих, все остальные будут получать минималку, уже сейчас из 147 миллиардов дефицита ПФ Украины всего 24 приходятся на дефицит ПФ для простых украинцев, все остальное это дефицит на пенсии всевозможных силовиков, здоровых лбов выходящих на пенсию в 30-40 лет.
А для простого украинца этому государству и его чинушам даже решения КС Украины не указ, как пример пенсионная история моего брата, когда государство и клерки ПФ клало на решение КС Украины
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
Конечно неминуемый процесс, когда силовики и власть имущие с судьями сделали себе отдельную систему пенсии немного меньше своих з/п, а простой украинец получать будет по формуле даже отработав 35 лет всего 25-35 % от своей з/п, а взносы то платить в ПФ должны одинаково, вот только распределение взносов на выплаты потом идет не одинаково, силовики выходят на пенсию раньше и получают повышенную пенсию будучи здоровыми и сильными в 30-40 лет, а вторые простые украинцы по общей формуле получат 25-35 % у них получится от з/п и в 60-65 лет причем значительная часть из них просто не доживет до той пенсии в 60-65 лет :?
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