Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом

Додано: Чет 06 лют, 2020 22:10

“Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию”, – отметила Третьякова.

Ексзаступник голови Пенсійного фонду, а нині незалежний пенсійний експерт Віктор Колбун говорить, що власний дефіцит ПФ насправді незначний – лише 24 млрд грн з 147 тих, що дотуються.



"Решта – це на пенсії силовикам, з якими має розраховуватися держава, адже за них свого часу нічого не платили в ПФ, – роз'яснив нам Віктор Колбун. – Держава це робить через ПФ, тому й говорять про великий дефіцит Пенсфонда".

Все правильно, в фашистском охранном/СБУшном/полицейском государстве хорошо только ОПГ-власти и силовикам защищающим кресла власть имущих, все остальные будут получать минималку, уже сейчас из 147 миллиардов дефицита ПФ Украины всего 24 приходятся на дефицит ПФ для простых украинцев, все остальное это дефицит на пенсии всевозможных силовиков, здоровых лбов выходящих на пенсию в 30-40 лет.А для простого украинца этому государству и его чинушам даже решения КС Украины не указ, как пример пенсионная история моего брата, когда государство и клерки ПФ клало на решение КС УкраиныКонечно неминуемый процесс, когда силовики и власть имущие с судьями сделали себе отдельную систему пенсии немного меньше своих з/п, а простой украинец получать будет по формуле даже отработав 35 лет всего 25-35 % от своей з/п, а взносы то платить в ПФ должны одинаково, вот только распределение взносов на выплаты потом идет не одинаково, силовики выходят на пенсию раньше и получают повышенную пенсию будучи здоровыми и сильными в 30-40 лет, а вторые простые украинцы по общей формуле получат 25-35 % у них получится от з/п и в 60-65 лет причем значительная часть из них просто не доживет до той пенсии в 60-65 лет :?