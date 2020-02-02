Підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим процесом.
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:10
Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом.
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:14
"пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию"
Т.е. пенсионерами будут все граждане? Это про какую-то страну эльфов.
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