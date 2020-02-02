Підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим процесом.
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:10
Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом.
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:14
"пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию"
Т.е. пенсионерами будут все граждане? Это про какую-то страну эльфов.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58
Можна і не підвищувати, 60-65 цілком достатньо, є ще 2 способи:
1. Народжуваність має збільшитися мінімум до 2,5 дитини на 1 жінку, при цьому еміграція не має бути суттєвою
2. Робити як роблять Канада і Австралія, збільшувати населення за рахунок молодих іммігрантів
А краще поєднати 2 способи
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:16
Позиції що 1 що 2 для України неактуальні. Для цього потрібно щоб "зелені" щось робили для держави і для її економіки. Судячи по висловах і діях - вони не для цього. Так що печалька. Будуть піднімати вік. Виникає питання для чого платити податки в такій державі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:32
Супер. Два (точнее один) вопроса: где кнопки/рубильники?
Ааа... -- пан диванный эксперт не знает... -- просто "риторический совет".
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