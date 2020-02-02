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Підвищення пенсійного віку
назвали неминучим процесом

Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:10

Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим процесом.

Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку назвали неминучим процесом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:14

"пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию"
Т.е. пенсионерами будут все граждане? Это про какую-то страну эльфов.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58

Можна і не підвищувати, 60-65 цілком достатньо, є ще 2 способи:
1. Народжуваність має збільшитися мінімум до 2,5 дитини на 1 жінку, при цьому еміграція не має бути суттєвою
2. Робити як роблять Канада і Австралія, збільшувати населення за рахунок молодих іммігрантів

А краще поєднати 2 способи
sumy4
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:16

Позиції що 1 що 2 для України неактуальні. Для цього потрібно щоб "зелені" щось робили для держави і для її економіки. Судячи по висловах і діях - вони не для цього. Так що печалька. Будуть піднімати вік. Виникає питання для чого платити податки в такій державі.
Українець
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:32

  sumy4 написав:Можна і не підвищувати, 60-65 цілком достатньо, є ще 2 способи:
1. Народжуваність має збільшитися мінімум до 2,5 дитини на 1 жінку, при цьому еміграція не має бути суттєвою
2. Робити як роблять Канада і Австралія, збільшувати населення за рахунок молодих іммігрантів

А краще поєднати 2 способи

Супер. Два (точнее один) вопроса: где кнопки/рубильники?
Ааа... -- пан диванный эксперт не знает... -- просто "риторический совет".
_hunter
 
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