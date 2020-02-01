Про це повідомляє "Дія".
Дивися повний текст Перші результати роботи сервісу \"е-Малятко\" (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:30
Перші результати роботи сервісу "е-Малятко" (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перші результати роботи сервісу \"е-Малятко\" (інфографіка).
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:30
Регистрация ребенка в реестре плательщиков налогов - уже и с детских пособий налог хотят содрать.
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