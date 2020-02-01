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Перші результати роботи сервісу
"е-Малятко" (інфографіка)

Перші результати роботи сервісу "е-Малятко" (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:30

Перші результати роботи сервісу "е-Малятко" (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Дія".

Дивися повний текст Перші результати роботи сервісу \"е-Малятко\" (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:30

Регистрация ребенка в реестре плательщиков налогов - уже и с детских пособий налог хотят содрать.
Mikle20
 
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