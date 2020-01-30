RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Данилишин: Чим може загрожувати
українській економіці...

Данилишин: Чим може загрожувати українській економіці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:52

Данилишин: Чим може загрожувати українській економіці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Голова Ради НБУ.

Дивися повний текст Данилишин: Чим може загрожувати українській економіці китайський вірус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93344
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЄС може виділити 300 млн євро аеропорту «Бориспіль»
R2 » Чет 06 лют, 2020 14:20
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 14:20
ALexxxS
5 причин, чому ГБО може бути не таким вигідним, як... 1, 2
R2 » Суб 01 лют, 2020 07:20
16 1398
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 09:44
dusenko4
Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи
R2 » Сер 29 січ, 2020 22:05
6 717
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 23:02
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.