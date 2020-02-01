RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Bosch розповіли, коли почнуть
продавати безпілотники...

У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:12

У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники...

Пропонуємо до обговорення:
Запуск безпілотників Bosch гальмує непідготовлене законодавство різних країн і споживчий скептицизм.

Дивися повний текст У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93344
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:12

вот оно будущее городского общественного транспорта и служб такси. Ближайшее будущее
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 14.11.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
3
5
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аваков повідомив, коли запустять цифровий паспорт в Україні
R2 » Чет 06 лют, 2020 14:38
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 14:48
_hunter
У Кабміні розповіли, коли в держоргани можна буде...
R2 » Сер 05 лют, 2020 09:32
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 09:33
simpson_ukrainian
Випадки, коли штраф поліції, винесений без присутності...
R2 » Суб 01 лют, 2020 11:06
2 204
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 11:22
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.