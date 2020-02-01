Запуск безпілотників Bosch гальмує непідготовлене законодавство різних країн і споживчий скептицизм.
Дивися повний текст У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники (фото).
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:12
У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники...
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Дивися повний текст У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники (фото).
Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:12
вот оно будущее городского общественного транспорта и служб такси. Ближайшее будущее
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