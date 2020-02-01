Запуск безпілотників Bosch гальмує непідготовлене законодавство різних країн і споживчий скептицизм.
Дивися повний текст У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:12
У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Bosch розповіли, коли почнуть продавати безпілотники (фото).
Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:12
вот оно будущее городского общественного транспорта и служб такси. Ближайшее будущее
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:18
Такий транспорт підходить тільки для пересічних.
Тих, хто має якусь цінність у суспільних відносинах, потрібно буде заганяти у такі авто тільки примусово, щоб віддати їхнє життя не Господу, а в руки Держави і хакерів.
|