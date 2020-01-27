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Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:52
Пропонуємо до обговорення:
На початок 2020 року заборгованість із виплат пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг була в 19 областях України.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:53
14 млн. Так это депутату на семечки :)
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