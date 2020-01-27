На початок 2020 року заборгованість із виплат пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг була в 19 областях України.
Дивися повний текст Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:52
Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:58
Зі статті видно, що автору проплачено за сторення співчуття. А виникша заборгованість, скоріш за все не платиться через відсутність отримувача на території України. Адже це саме ті області, в яких найбільше не офіційно працевлаштованих за кордоном (гастріков)
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:13
Re: Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій
в феврабле пришла 5-го числа в обед как никогда ранее)) прошлый год 6-го,январь-чуть позже было.
Витька,извинись,я всё прощу)
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